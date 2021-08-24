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У головний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків

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Вівторок 24 серпня 2021 04:15
У головний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків Фото: в основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В основний додаток Facebook для повідомлень Messenger буде додана функція аудіо-та відеодзвінків. Нова функція - це лише тест.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Функція покликана зменшити необхідність перемикатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями.

Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток, а дзвінки з програми користувачі з тестової групи зможуть здійснювати з наступного понеділка.

Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.

Раніше стало відомо, що нова функція з'явиться в WhatsApp.

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