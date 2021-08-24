У головний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків
Фото: в основний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків (Getty Images)
В основний додаток Facebook для повідомлень Messenger буде додана функція аудіо-та відеодзвінків. Нова функція - це лише тест.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Функція покликана зменшити необхідність перемикатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями.
Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток, а дзвінки з програми користувачі з тестової групи зможуть здійснювати з наступного понеділка.
Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.
Раніше стало відомо, що нова функція з'явиться в WhatsApp.