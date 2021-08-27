ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на старих ПК

Новость на русском →
США , П'ятниця 27 серпня 2021 22:43
Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на старих ПК Фото: Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на старих ПК (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергій Пишкін

Microsoft планує не перешкоджати встановленню нової Windows 11 на комп’ютерах, що обладнані слабкими процесорами. Компанія відредагує мінімальні системні вимоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зазначається, що обмеження щодо вимог для встановлення Windows 11 буде застосовуватися лише при автоматичному оновленні операційної системи через Windows Update. Це означає, що кожен власник старого персонального комп’ютера матиме змогу оновитися до одинадцятої версії через завантаження ISO-файлу й ручного встановлення.

Зауважимо, що наразі мінімальними вимогами для Windows 11 є:

  • 64-розрядний процесор 1 ГГц з двома, або ж більшою кількістю ядер;
  • 4 ГБ оперативної пам'яті;
  • 64 ГБ вільної пам’яті на диску.

Також Microsoft планує редагувати мінімальні вимоги до процесорів, аби включити до списку якомога більше ЦП, що підтримуватимуть оновлення операційної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Windows
NEWS
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес