ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на техніку Apple можуть різко зрости: в чому причина

Новость на русском →
США , П'ятниця 27 серпня 2021 20:57
Ціни на техніку Apple можуть різко зрости: в чому причина Фото: ціни на техніку Apple можуть різко зрости (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Один із найбільших постачальників мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. може підняти ціни на свою продукцію через їх дефіцит. Це, зі свого боку, згубно вплине на ціни технологій компанії Apple.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Ціни на просунуті мікросхеми Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. можуть зрости до 10%, а на менш просунуті - до 20%.

Ймовірно, що підвищення цін також згубно вплине й на ціни продукції техногіганта Apple.

Відзначимо, що просунуті мікросхеми використовують під час виробництва смартфонів iPhone, інші ж можуть застосовувати в автомобілях.

Наразі невідомо, як саме дефіцит чіпів вплине на ціни продукції Apple, втім компанія поки що жодним чином не прокоментувала цей факт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес