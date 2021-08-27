Ціни на техніку Apple можуть різко зрости: в чому причина

Один із найбільших постачальників мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. може підняти ціни на свою продукцію через їх дефіцит. Це, зі свого боку, згубно вплине на ціни технологій компанії Apple.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Ціни на просунуті мікросхеми Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. можуть зрости до 10%, а на менш просунуті - до 20%.

Ймовірно, що підвищення цін також згубно вплине й на ціни продукції техногіганта Apple.

Відзначимо, що просунуті мікросхеми використовують під час виробництва смартфонів iPhone, інші ж можуть застосовувати в автомобілях.

Наразі невідомо, як саме дефіцит чіпів вплине на ціни продукції Apple, втім компанія поки що жодним чином не прокоментувала цей факт.