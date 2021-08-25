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Samsung може дистанційно блокувати роботу телевізорів: кого це зачепить

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Південна Корея, Середа 25 серпня 2021 19:43
Samsung може дистанційно блокувати роботу телевізорів: кого це зачепить Фото: Samsung може дистанційно блокувати роботу телевізорів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Південнокорейська компанія Samsung розкрила подробиці функції TV Block. Завдяки їй техногігант може блокувати роботу телевізорів власного виробництва у будь-якій точці світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA Developers.

TV Block - функція, що дозволяє дистанційно блокувати роботу телевізорів. Завдяки їй компанія бореться з крадіжками техніки власного виробництва з магазинів, або ж зі складів.

Пресслужба Samsung відзначає, що технологія наразі встановлена в усіх телевізорах техногіганта.

Опція блокування активізується після того, як серійний номер пристрою додається до списку викрадених телевізорів. Під час підключення телевізора до інтернету, програма автоматично ідентифікує його. Якщо його серійний номер збігається з тим, що є в реєстрі - функціонал пристрою блокується.

Аби відновити роботу заблокованого телевізора - необхідно підтвердити його придбання.

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