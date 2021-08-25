ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Марсі помітили масштабний зсув ґрунту: вражаюче фото

Новость на русском →
ЄС, Середа 25 серпня 2021 20:16
На Марсі помітили масштабний зсув ґрунту: вражаюче фото Фото: на Марсі помітили зсув ґрунту (flickr.com/kevinmgill)
Автор: Дмитро Левицький

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) помітив масштабний зсув ґрунту на Марсі. Апарат зробив фотографію зсуву та передав її на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ESA.

Апарат зробив кольорову світлину 5-кілометрового зсуву ґрунту біля краю кратера завширшки 35 км в районі Аеоліс.

Як розповіли в ESA, цей зсув, скоріш за все, стався нещодавно, але точну дату ще доведеться встановити. Зсуви ґрунту на Марсі, точно так само, як і на Землі бувають різних форм і розмірів.

Фотографія зсуву марсіанського ґрунту була зроблена апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter ще 13 серпня, але європейське агентство опублікувало її лише сьогодні.

На Марсі помітили масштабний зсув ґрунту: вражаюче фото

Фото: зсув ґрунту на Марсі (esa.int)

Читайте РБК-Україна в Google News
Марс
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій