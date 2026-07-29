WhatsApp без ограничений: одну из самых ожидаемых функций наконец-то запустили
WhatsApp получил одну из самых ожидаемых функций для ПК – аудио- и видеовызовы теперь доступны непосредственно в браузере. Месенджер представил еще ряд обновлений, которые расширяют возможности для звонков.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp.
Без временных лимитов и с полной защитой
Браузерная версия сервиса теперь поддерживает как личные, так и групповые вызовы. Пользователям на рабочем столе доступны стандартные инструменты мессенджера:
- демонстрация экрана,
- реакции,
- доступ к выбранным контактам,
- истории вызовов
При этом разработчики не налагают никаких ограничений на продолжительность разговоров. В компании отмечают, что все звонки в вебверсии остаются защищенными с помощью сквозного шифрования (end-to-end encryption).
Мгновенное переключение между гаджетами и комнатой ожидания
Среди других новшеств - возможность легко переводить текущий звонок между устройствами. Пользователи могут начинать разговор на смартфоне, а затем в один клик переносить его на планшет, ПК или в браузер.
Кроме того, у WhatsApp появились дополнительные полезные опции:
Комната ожидания для групповых звонков. Если включена функция "Требовать одобрения для подключения", новые участники будут ожидать разрешения от организатора, прежде чем попасть в разговор.
Приглушение посторонних шумов. Новый инструмент автоматически сводит к минимуму фоновые звуки во время общения.
Ускоренное HD-видео. Поток видео высокой четкости теперь запускается гораздо быстрее.
Разработчики отмечают, что новые функции внедряются постепенно и в ближайшее время станут доступны всем пользователям мессенджера на глобальном уровне.