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WhatsApp без обмежень: одну з найочікуваніших функцій нарешті запустили

11:08 29.07.2026 Ср
2 хв
Як месенджер спростив спілкування з комп'ютера і смартфона?
aimg Ольга Завада
WhatsApp без обмежень: одну з найочікуваніших функцій нарешті запустили WhatsApp оновив дзвінки (фото: Magnific)
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WhatsApp отримав одну з найочікуваніших функцій для ПК - аудіо- та відеодзвінки тепер доступні безпосередньо у браузері. Водночас месенджер представив ще низку оновлень, які розширюють можливості для дзвінків.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на WhatsApp.

Без часових лімітів та з повним захистом

Браузерна версія сервісу тепер підтримує як особисті, так і групові дзвінки. Користувачам на десктопі доступні стандартні інструменти месенджера:

  • демонстрація екрана,
  • реакції,
  • доступ до обраних контактів,
  • історії викликів.

При цьому розробники не накладають жодних обмежень на тривалість розмов. У компанії наголошують, що всі дзвінки у вебверсії залишаються захищеними за допомогою наскрізного шифрування (end-to-end encryption).

Читайте більше: WhatsApp став зручнішим на iPad, в авто та браузері: що змінилося

Миттєве переключення між гаджетами та кімнати очікування

Серед інших нововведень - можливість легко переводити поточний дзвінок між пристроями. Користувачі можуть починати розмову на смартфоні, а потім в один клік переносити її на планшет, ПК або ж у браузер.

Крім того, у WhatsApp з'явилися додаткові корисні опції:

Кімната очікування для групових дзвінків. Якщо увімкнено функцію "Вимагати схвалення для приєднання", нові учасники чекатимуть дозволу від організатора, перш ніж потрапити у розмову.

Приглушення сторонніх шумів. Новий інструмент автоматично мінімізує фонові звуки під час спілкування.

Прискорене HD-відео. Потік відео високої чіткості тепер запускається значно швидше.

Розробники зазначають, що нові функції впроваджуються поступово і найближчим часом стануть доступними для всіх користувачів месенджера на глобальному рівні.

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