Instagram, Facebook и WhatsApp становятся платными: Meta запускает подписки со скрытыми функциями

10:38 28.05.2026 Чт
2 мин
Сколько будут стоить новые версии и что получат пользователи?
aimg Ольга Завада
Платным пользователям станут доступны просмотр сториз инкогнито и кастомные темы (фото: Unsplash)
Meta официально запускает платные подписки для Instagram, Facebook и WhatsApp. После нескольких месяцев закрытых тестирований компания внедряет подписку с уникальным функционалом, который будет недоступен для обычных пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Что предлагает Plus-подписка?

Новые премиальные версии приложений получили приставку Plus в названии. Стоимость подписок Instagram Plus и Facebook Plus составляет 3,99 доллара в месяц для каждой платформы отдельно, тогда как улучшенный WhatsApp Plus обойдется в 2,99 доллара в месяц.

Первые утечки и скриншоты тестирования Instagram Plus появились в сети еще в конце марта, а с сегодняшнего дня анонсированные функции становятся доступными для широкой общественности.

Среди эксклюзивных возможностей для подписчиков есть:

Анонимный просмотр: возможность посмотреть часть чужого рассказа (Story) так, чтобы не отображаться в списке зрителей.

Расширенная статистика Stories: доступ к детальным данным, поиск по списку зрителей и информация о том, кто именно просматривал историю повторно.

Управление временем: возможность продлевать действие исчезающих постов и Stories на срок, превышающий стандартные 24 часа, а также создание историй-прожекторов (spotlight).

Скрытый контент: функция публикации постов без их появления в ленте новостей для подписчиков.

Кастомизация: доступ к уникальным темам оформления, эксклюзивным рингтонам, улучшенным стикерам и дополнительным закрепленным чатам (для WhatsApp), а также особая реакция "суперсердце".

Платная нейросеть и экосистема Meta One

Все новые эксперименты Meta с платежными системами и подписками отныне объединены под единым новым брендом - Meta One. Экосистема будет охватывать не только соцсети, но и бизнес-аккаунты, профили авторов контента и ИИ-разработки.

В частности, в рамках Meta One компания переходит на премиум-модель для своего искусственного интеллекта Meta AI. Сам чат-бот останется бесплатным в базовом варианте, однако более сложные задачи будут заблокированы.

Meta вводит лимиты на использование режима расширенного мышления (Thinking mode) и сложных логических вычислений. Также платной станет генерация большого количества изображений и видеороликов внутри приложений.

Параллельно Meta готовит новые тарифные планы для коммерческих и авторских страниц - это станет частью масштабного обновления системы верификации Meta Verified.

