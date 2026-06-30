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Номер телефона больше не понадобится: WhatsApp запускает важное изменение

09:43 30.06.2026 Вт
2 мин
Популярный мессенджер вводит долгожданную функцию
aimg Ольга Завада
Номер телефона больше не понадобится: WhatsApp запускает важное изменение WhatsApp запускает масштабное обновление для конфиденциальности (фото: Unsplash)
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Meta анонсировала запуск уникальных имен пользователей (usernames) в WhatsApp. Функция позволит общаться в мессенджере без необходимости делиться личным номером телефона.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Несмотря на то, что сама возможность скрывать номера заработает через несколько месяцев, WhatsApp открывает раннее бронирование никнеймов уже на этой неделе. Цель - чтобы три миллиарда пользователей успели выбрать желаемые варианты.

Как забронировать никнейм в WhatsApp?

Система бронирования уникальных имён развертывается глобально. Пользователи получат официальное уведомление от приложения, как только эта возможность станет доступна в их стране.

Чтобы закрепить за собой имя, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Перейти в Настройки.
  • Выберите раздел Учетная запись (Account).
  • Нажмите Имя пользователя (Username).

Пользователи могут придумать свой никнейм или воспользоваться встроенным в приложение генератором имен.

Для организаций, представителей малого бизнеса и авторов контента предусмотрена упрощенная процедура: WhatsApp позволит автоматически импортировать и зарезервировать те же названия и имена, которые они уже используют в Facebook или Instagram.

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Новый уровень конфиденциальности и защита от спама

После полноценного запуска функции при отправке первого сообщения номер телефона пользователя больше не отображается другим людям или компаниям.

Для того чтобы связаться с вами, новому контакту необходимо будет знать ваше точное имя пользователя.

Для дополнительной защиты от спама разработчики внедряют специальный секретный ключ:

Он необязательный, но его активация закроет возможность отправлять вам сообщения без знания этого кода .

На этапе бронирования в качестве ключа можно установить четырехзначное число.

Впоследствии, когда функция usernames заработает полноценно, эту защиту обновят до более сложного кода, состоящего из цифр и букв.

Аналитики отмечают, что таким методом WhatsApp повторяет опыт мессенджера Signal, ориентированного на повышенную безопасность, полностью скрывающего номера телефонов своих пользователей в 2024 году.

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