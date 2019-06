Джошуа програв нокаутом і втратив усі чемпіонські пояси

Рефері зупинив поєдинок у сьомому раунді

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа програв усі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Бій, який відбувся в Нью-Йорку в ніч з 1 на 2 червня на легендарній арені Madison Square Garden, завершився достроково.

Мексиканець двічі відправив суперника в нокдаун під час 3 раунду, а також на початку 7 після чого рефері зупинив поєдинок.

RECAP:



Round : Joshua puts Ruiz Jr down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Referee STOPS the fight



: Ruiz Jr wins the IBF, WBA, WBO, IBO world titles pic.twitter.com/XzQNT4fgTA