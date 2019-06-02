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Джошуа програв нокаутом і втратив усі чемпіонські пояси

Новини » Спорт    02.06.2019 - 07:35
Джошуа програв нокаутом і втратив усі чемпіонські пояси
Фото: Ентоні Джошуа - Енді Руїс (twitter.com/anthonyfjoshua)

Рефері зупинив поєдинок у сьомому раунді

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа програв усі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Бій, який відбувся в Нью-Йорку в ніч з 1 на 2 червня на легендарній арені Madison Square Garden, завершився достроково.

Мексиканець двічі відправив суперника в нокдаун під час 3 раунду, а також на початку 7 після чого рефері зупинив поєдинок.

 

Для Джошуа ця поразка стала першою в кар'єрі.

На поєдинку був присутній український боксер Олександр Усик, який найближчим часом планує дебютувати в суперважкій вазі.

Нагадаємо, українець отримав травму і бій, запланований на 25 травня проти камерунця Карлоса Такама, не відбувся. Орієнтовно Усик повернеться в ринг у вересні.

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