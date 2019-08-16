Усик дізнався дату і місце проведення дебютного бою в супертяжах

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Ім'я опонента поки не повідомляється

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик дізнався офіційну дату і місце проведення дебютного поєдинку в суперважкій вазі. Про це повідомив менеджер боксера Егіс Клімас в своєму Instagram.

Як і передбачалося раніше, бій відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго. Однак ім'я опонента поки не повідомляється.

Суперником Усика повинен був стати Карлос Такам, з яким він планував дебютувати в супертяжах навесні, але тоді бій був скасований через травму українця. Проте камерунець змінив промоутера, що може перешкодити його участі в поєдинку з Усиком.

Востаннє 32-річний український боксер виходив на ринг в листопаді минулого року, коли нокаутував британця Тоні Белью і відстояв всі титули в важкій вазі. У зв'язку з переходом у іншу вагову категорію Усик втратив майже всі свої титули.

У разі перемоги в дебютному поєдинку в суперважкій вазі Усик стане обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.