Керівні посади в комітетах Ради будуть сформовані за квотним принципом, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Депутати від "Слуги народу" будуть пропонуватись на керівні посади у парламентських комітетах

Керівні посади в парламентських комітетах Верховної ради девятого скликання будуть сформовані за принципом пропорційності. Про це заявив Дмитро Разумков під час засідання підготовчої групи з числа новообраних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розподіл керівних посад в комітетах має бути за квотним принципом.

"Сьогодні було багато питань щодо квотного принципу розподілу керівних посад в комітетах пропорційного. Якщо я не помиляюсь, керівними посадами в комітетах є голова, перший заступник, секретар.. Частіше за все, це два заступники. Я хотів би вам висловити позицію політичної партії "Слуга народа". Наша позиція наступна. Ми дійсно вважаємо, що розподіл повинен бути за квотним принципом... Це щодо квотного принципу, але зі збереженням пропорційного принципу у комітетах. Я думаю, що це повинно зняти будь-які питання", - заявив Разумков.

За його словами, депутати від "Слуги народу" будуть пропонуватись на керівні посади у парламентських комітетах.

"Оскільки наших колег у Верховній раді, за нашими підрахунками, 60%, ми будемо декларувати в якості пропозицій, що від нашої політсили буде або голова, або секретар, або перший заступник (парламентського комітету - ред.). Адже не передбачено законом, не може представник нашої політсили займати одночасно всі позиції. І також ми будемо пропонувати в якості заступників комітетів своїх колег", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді дев'ятого скликання пропонують скоротити кількість комітетів з 27 до 22.

Нагадаємо, сьогодні в ході засідання група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.