WBO зажадала від Джошуа провести негайний бій з Усиком

Всесвітня боксерська організація (WBO) висунула вимогу британському чемпіону титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа провести негайний бій з обов'язковим претендентом українцем Олександром Усиком. Відповідний лист було направлено чемпіону, претенденту і їх промоутерам, повідомляє ESPN.

Організація вимагає, щоб бій відбувся протягом наступних 180 днів і пропонує обом командам вже починати переговори. У разі, якщо домовитися в 30-денний термін про поєдинок не вдасться, відбудуться промоутерські торги.

Однак на бій з Джошуа також розраховує також і обов'язковий претендент за лінією IBF болгарин Кубрат Пулєв. Якщо Джошуа не зможе відстрочити одну з обов'язкових захистів, то йому доведеться відмовитися або від пояса IBF, або від WBO.

Нагадаємо, 7 грудня Джошуа в Саудівській Аравії взяв реванш у Енді Руїса за піврічну поразку і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня українець переміг американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді. При цьому, Усик може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.