WBO потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула требование британскому чемпиону титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провести незамедлительный бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком. Соответствующее письмо было направлено чемпиону, претенденту и их промоутерам, сообщает ESPN.

Организация требует, чтобы бой состоялся в течение следующих 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

Однако на бой с Джошуа также рассчитывает также и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев. Если Джошуа не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF, либо от WBO.

Напомним, 7 декабря Джошуа в Саудовской Аравии взял реванш у Энди Руиса за полугодовалое поражение и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде. При этом, Усик может провести поединок за временный пояс WBO с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.