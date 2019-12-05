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WBO погодилася виставити на бій Усика тимчасовий пояс

Новини » Спорт     05.12.2019 - 12:21
WBO погодилася виставити на бій Усика тимчасовий пояс
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Такий поєдинок може відбутися 8 лютого в Манчестері

Український боксер Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть поборотися за тимчасовий титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі. Як повідомляє RingPolska, про це було оголошено на з'їзді організації в Токіо.

Зазначається, що такий поєдинок може відбутися 8 лютого в Манчестері.

Водночас керівництво організації оголосило, що рішення про титул чемпіона в суперважкій вазі буде прийматися тільки після суботнього реваншу між Енді Руїсом-молодшим і Ентоні Джошуа.

Потім WBO запитає переможця, чи буде він зацікавлений в подальшому захисту титулу. Оскільки переможець бою Джошуа - Руїс також повинен буде провести обов'язковий захист поясу IBF з Кубратом Пулєвим не пізніше кінця травня.

Представники Олександра Усика, який є офіційним претендентом на пояс WBO, запропонували на Токійській конвенції, що в разі довгого очікування рішення чемпіона, вони будуть зацікавлені в поєдинку за тимчасовий титул. Представники WBO визнали це рішення хорошою ідеєю.

В середині жовтня Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом.

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