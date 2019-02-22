Усик і Джошуа можуть провести бій навесні 2020 року, - промоутер

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець, ймовірно, в травні дебютує в суперважкій вазі

Бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Ентоні Джошуа проти абсолютного чемпіона у важкій вазі українця Олександра Усика може відбудуться наступного року. Про це заявив промоутер британця Едді Хирн.

"Джошуа і Усик не зустрінуться в 2019 році. Цей бій буде в 2020. У 2019 Усіку належить дебют в суперважкій вазі. Імовірно, він проведе поєдинок в травні, а його суперником, ймовірно, стане Олександр Повєткін.

Після цього Олександра Усика буде чекати ще один бій у суперважкій вазі. А вже після, схоже, керівництво WBO надасть йому статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за цією версією, яким володіє Джошуа. Мені здається, бій Джошуа - Усик відбудеться навесні 2020 року", - наводить слова Хірна Boxingnews24.

WATCHING CLOSELY! Oleksandr @usykaa could receive WBO mandatory fight with @AnthonyFJoshua next year after heavyweight debut.



UPDATE HERE: https://t.co/QVk5CMQuMX pic.twitter.com/8DCj7Jfn6O — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 21, 2019

Свій наступний бій Усик проведе в травні нинішнього року, місце проведення та суперник офіційно поки не анонсовані. Джошуа проведе захист своїх поясів від Джаррелл Міллера 1 липня в США.