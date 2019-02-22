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Усик і Джошуа можуть провести бій навесні 2020 року, - промоутер

Новини » Спорт    22.02.2019 - 11:35
Усик і Джошуа можуть провести бій навесні 2020 року, - промоутер
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець, ймовірно, в травні дебютує в суперважкій вазі

Бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Ентоні Джошуа проти абсолютного чемпіона у важкій вазі українця Олександра Усика може відбудуться наступного року. Про це заявив промоутер британця Едді Хирн.

"Джошуа і Усик не зустрінуться в 2019 році. Цей бій буде в 2020. У 2019 Усіку належить дебют в суперважкій вазі. Імовірно, він проведе поєдинок в травні, а його суперником, ймовірно, стане Олександр Повєткін.

Після цього Олександра Усика буде чекати ще один бій у суперважкій вазі. А вже після, схоже, керівництво WBO надасть йому статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за цією версією, яким володіє Джошуа. Мені здається, бій Джошуа - Усик відбудеться навесні 2020 року", - наводить слова Хірна Boxingnews24.

Свій наступний бій Усик проведе в травні нинішнього року, місце проведення та суперник офіційно поки не анонсовані. Джошуа проведе захист своїх поясів від Джаррелл Міллера 1 липня в США.

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Новини України Олександр УсикбойЕнтоні ДжошуаБокс
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