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Вибух у Фастові: евакуювали 70 мешканців будинку

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 15:14
Вибух у Фастові: евакуювали 70 мешканців будинку
Фото: вибух будинку в Фастові (dsns.gov.ua)

Співробітники ДСНС продовжують пошуки постраждалих під завалами

Сімдесят мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху у Фастові, було евакуйовано. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця  управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

Співробітники продовжують пошуки постраждалих під завалами.

"Станом на зараз і досі є один постраждалий. Однак пошукові роботи тривають. Після інциденту близько 70 людей були евакуйовані. Нежитлова площа (квартири, що постраждали внаслідок вибуху) наразі встановлюється, їх кількість невідома", - сказала вона.

Нагадаємо, у Фастові п'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, повністю відключили від електро-, газо- і теплопостачання.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у Фастові мешканців будинку, в якому стався вибух, евакуюють до лікарні. Зазначалося, що евакопункт організований у приміщенні лікарні по вулиці Київська, 57, зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Крім того, повідомлялося, що в Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону громадського порядку від можливих проявів мародерства.

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