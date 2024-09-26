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Зимой оккупированный Мариуполь останется без отопления, - ЦНС

Мариуполь, Четверг 26 сентября 2024 05:44
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Зимой оккупированный Мариуполь останется без отопления, - ЦНС Фото: в оккупированном Мариуполе зимой не будет отопления (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Мариуполе не будет работать центральное отопление предстоящей зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что несмотря на отчеты местных коллаборационистов о готовности теплосетей к отопительному сезону минимум на 60 процентов, это не соответствует реальности. "Восстановленные" котельные абсолютно не восстановлены и до начала зимы запустить их в работу оккупантам не удастся.

"Аналогичная ситуация и в уничтоженной временно оккупированной Волновахе. О таких районах захваченных территорий Донетчины, как Ясиноватский и Новоазовский вообще нечего и говорить", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают милитаризацию детей на оккупированных территориях. Так, недавно полицейские агрессора провели урок для детей в Геническе.

Также РФ будет набирать лекторов в университеты на оккупированных территориях среди ветеранов "СВО".

Кроме того, враг планирует полностью отобрать права на оккупированных территориях у людей без паспортов РФ.

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