РФ будет набирать лекторов в университеты в оккупации из числа ветеранов "СВО", - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины дефицит кадров наблюдается во всех сферах. В том числе и в образовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, враг планирует набрать лекторов в захваченные университеты из числа ветеранов так называемой "СВО". В фейковые ВУЗы будут брать даже тех, кто не имеет опыта работы в этой области.
"Единственным условием трудоустройства есть наличие высшего образования и желание переехать окончательно на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.
Таким образом, по информации ЦНС, Москва планирует решить сразу три проблемы: преодолеть дефицит, трудоустроить боевиков и завезти в регион россиян.
Однако проблемой является то, что количество российских окупантов с высшим образованием - небольшое. Более того, не все из них хотят становиться "лекторами" и переезжать на оккупированные территории Украины.
В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о предателях и всех, кто обслуживает оккупантов на временно захваченных украинских землях.
Напомним, на днях стало известно, что школьникам в оккупации на так называемых "разговорах о важном" пришлось слушать лекции российских пропагандистов.
Также РБК-Украина сообщало, что россиянам за переезд на захваченные украинские территории предлагают выплату в размере от 3 до 5 млн рублей.
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