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Школьникам оккупированного Геничевска полицейские РФ провели "урок", - ЦНС

Вторник 24 сентября 2024 01:17
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Школьникам оккупированного Геничевска полицейские РФ провели "урок", - ЦНС Фото: шеврон "Полиция России" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг продолжает милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях Украины. На этот раз для учеников Геничевска урок провели полицейские РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, систематические мероприятия по милитаризации украинских детей по стандартам и нарративам РФ проводят кремлевские власти на временно оккупированной части Херсонской области.

Так, для учеников Геничевска очередную "патриотическую" викторину "Россия - родина моя" провели полицейские следственного комитета РФ. Отмечается, что кроме того, что детям "промывают" мозги путинской пропагандой, следователи выполняют еще одну задачу, поставленную в Москве, а именно - выявляют через детей неблагонадежные семьи с проукраинскими взглядами.

К такой же фильтрационной деятельности оккупанты привлекают и педагогов.

"Для этого накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную обучение по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину"", - говорится в сообщении.

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