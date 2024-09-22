Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, которые без паспорта РФ, - ЦНС
Гауляйтеры угрожают внести украинцев в реестр иностранцев, которые находятся в оккупации и отказываются от паспорта РФ. Таким образом, их хотят полностью лишить прав или принудить к паспортизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в "их стране" незаконно.
В случае внесения украинца в реестр, который находится на своей родной земле (но под оккупацией российских захватчиков), ему будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.
"По замыслу Кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - говорится в сообщении.
В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к людям с призывом сообщать о гауляйтерах, причастных к паспортизации. Кроме того, информационный ресурс призвал передавать данные о базах расположения врага, складов его техники и боекомплекта.
Напомним, днями ранее мы сообщали, что Кремль требует нарастить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. Москва надеется уже к концу 2024 года довести этот процесс до показателей 60% населения, которое в оккупации.
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