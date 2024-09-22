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Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, которые без паспорта РФ, - ЦНС

Воскресенье 22 сентября 2024 15:40
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Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, которые без паспорта РФ, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Гауляйтеры угрожают внести украинцев в реестр иностранцев, которые находятся в оккупации и отказываются от паспорта РФ. Таким образом, их хотят полностью лишить прав или принудить к паспортизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в "их стране" незаконно.

В случае внесения украинца в реестр, который находится на своей родной земле (но под оккупацией российских захватчиков), ему будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

"По замыслу Кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к людям с призывом сообщать о гауляйтерах, причастных к паспортизации. Кроме того, информационный ресурс призвал передавать данные о базах расположения врага, складов его техники и боекомплекта.

Напомним, днями ранее мы сообщали, что Кремль требует нарастить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. Москва надеется уже к концу 2024 года довести этот процесс до показателей 60% населения, которое в оккупации.

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