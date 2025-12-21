Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря

Завтра в понедельник, 22 декабря, в большинстве областей Украины снова будут применяться графики почасовых отключений света. Кроме того, будут ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 22 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано. Однако в компании отметили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Также в компании обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.