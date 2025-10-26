Преодолел 14 тысяч км: Путин похвастался испытанием ядерной ракеты "Буревестник"

Российский диктатор Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы "успешных" испытаниях ядерной ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На совещании начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал Путина о "достижениях на фронте" и итогах тренировок стратегических наступательных сил. Особое внимание уделили испытаниям перспективных образцов вооружения.

По словам Герасимова, 21 октября состоялось тестирование крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которая, как сообщается, преодолела около 14 тыс. км. Российский Генштаб утверждает, что это "не предел" ее возможностей.

Путин назвал "Буревестник" "уникальным образцом, которого нет ни у кого в мире", и заявил, что ракета якобы продемонстрировала способность обходить системы противоракетной обороны. В то же время он признал, что для постановки этого вооружения на боевое дежурство еще нужно проделать большую работу.

"Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - заявил Путин.

Что известно о "Буревестнике"

Стоит заметить, что пока нет официальных подтверждений испытания ракеты. Однако еще летом Reuters со ссылкой на исследователей и источники писало, что Россия может к нему готовиться.

По словам источников издания, спутниковые снимки показывают активную деятельность на полигоне "Паньково" на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море.