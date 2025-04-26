Иран и США провели "более серьезные, чем раньше" переговоры: AP узнало детали

Иран и США провели сегодня в Омане углубленные переговоры по поводу ядерной программы Тегерана. Беседа оказалась продуктивной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Человек, близкий к спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу подтвердил, что встреча состоялась, длилась несколько часов, а после закончилась.

Министр иностранных дела Ирана Аббас Арагчи заявил государственному телевидению после переговоров, что стороны в течение дня обменялись письменными замечаниями в ходе обсуждений, которые он охарактеризовал как "очень серьезные и ориентированные на работу".

"На этот раз переговоры были гораздо серьезнее, чем в прошлом, и мы постепенно перешли к более глубоким и подробным обсуждениям. Мы несколько отошли от более широких, общих обсуждений - хотя нельзя сказать, что все разногласия были разрешены. Разногласия все еще существуют как по основным вопросам, так и по деталям", - сказал он.

В то же время, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности заявил, что переговоры были "позитивными и продуктивным".

"Этот последний раунд прямых и косвенных обсуждений продолжался более четырех часов. Еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова в ближайшее время в Европе, и мы благодарим наших оманских партнеров за содействие этим переговорам", - сказано он.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в двух предыдущих раундах переговоров, и тоже высказал позитивную точку зрения по итогам субботних переговоров. Он заявил, что Иран и США "выявили общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах

"Были рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, а еще одна встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая", - написал аль-Бусаиди в соцсети Х.