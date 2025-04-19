Израиль рассматривает удар по ядерным объектам Ирана, несмотря на переговоры США, - Reuters
Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы. США не поддерживают этот шаг и призывают сосредоточиться на переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Израиль рассматривает возможность нанести ограниченный военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в ближайшие месяцы, даже без прямой поддержки США.
Несмотря на то, что президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме дал понять премьеру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сейчас хочет сосредоточиться на дипломатии, Израиль готовит несколько сценариев военных операций - от авиаударов до точечных действий спецназа.
По данным источников Reuters, такие удары могли бы временно замедлить ядерную программу Ирана.
В субботу в Риме должен состояться второй раунд предварительных переговоров между американскими и иранскими дипломатами по иранскому атомному досье.
В то же время в Израиле считают, что нынешние переговоры могут не привести к реальному сворачиванию иранской программы, что является принципиальным условием для Нетаньяху.
Позиция США
В то же время в самом Иране уже отреагировали на возможную угрозу. Представитель сил безопасности заявил, что любой удар по иранским объектам вызовет "жесткий и решительный ответ".
Источники отмечают, что на фоне внутренних политических вызовов Нетаньяху может быть заинтересован во внешнем конфликте как в способе мобилизации электората.
Однако любая атака без согласования с США может ослабить поддержку Израиля на международной арене.
Трамп подчеркнул, что не исключает более жестких действий в будущем, но пока "не спешит" к военному варианту.
"Я думаю, что у Ирана есть шанс иметь большую страну и жить счастливо без смерти. Это мой первый вариант. Если есть второй вариант, я думаю, что это будет очень плохо для Ирана, и я думаю, что Иран хочет поговорить", - заявил Трамп.
Напомним, на днях Иран отверг требования Соединенных Штатов по ядерной программе, выдвинув собственные. Это произошло во время визита спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В частности, иранский глава МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует отказываться от ядерной программы. Что еще было сказано - читайте в материале РБК-Украина.
При этом процесс переговоров по ядерной сделке продолжается. В частности, уже в эту субботу США и Иран проведут новую встречу, которая состоится в Риме (Италия). Первый этап переговоров был в предыдущую субботу, 12 апреля.
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