Мирное соглашение США по Сектору Газа: обнародован полный текст документа
В сети обнародован полный текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Секторе Газа. Документ содержит четкий график обмена заложниками и заключенными, а также условия дальнейших переговоров между сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание обнародовало проект плана спецпредставителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа о прекращении огня в Секторе Газа и соглашения об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.
Документ был передан ХАМАС для одобрения 29 мая 2025 года. Достоверность текста подтвердили два источника издания, знакомыми с ходом переговоров.
Рамочный план для переговоров по заключению соглашения о постоянном прекращении огня
- Продолжительность: Прекращение огня на 60 дней. Президент Трамп гарантирует соблюдение Израилем прекращения огня в течение согласованного периода;
- Освобождение заложников: 10 израильских живых заложников и 18 погибших заложников из "списка 58" будут освобождены в два этапа - на первый и на седьмой дни. Половина (5 живых и 9 погибших) освобождается в первый день соглашения, другая половина - на седьмой день.
- Гуманитарная помощь: Помощь немедленно будет поступать в Сектор Газа после согласия ХАМАС на прекращение огня и будет предоставляться в течение всего срока действия соглашения. Помощь будет предоставляться по линии ООН и общества Красный Крест.
- Военные действия Израиля: Все наступательные военные действия Израиля в Секторе Газа прекращаются с момента вступления в силу соглашения. Во время режима прекращения огня авиационная активность (военная и разведывательная) над Полосой будет прекращаться ежедневно на 10 часов, или на 12 часов в дни, когда осуществляется обмен заложниками и пленными.
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Передислокация ЦАХАЛ:
a) в день первый, после освобождения израильских заложников (5 живых и 9 погибших), передислокация в северной части Полосы Газы и в коридоре Нетзарим в соответствии со статьей 3 о гуманитарной помощи и на основе карт, которые будут согласованы;
б) в день седьмой, после освобождения заложников (5 живых и 9 погибших), передислокация в южной части Полосы Газы в соответствии со статьей 3 о гуманитарной помощи и на основе согласованных карт;
в) технические группы определят окончательные границы передислокации во время переговоров в формате "приближённого диалога".
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Переговоры: В день первый начнутся переговоры под эгидой медиаторов-гарантов относительно необходимых договоренностей для достижения постоянного прекращения огня, включая:
a) условиями и критериями для обмена оставшихся израильских заложников на согласованное количество палестинских заключенных в израильских тюрьмах;
b) вопросами, касающимися передислокаций и вывода израильских сил и долгосрочных договорённостей по безопасности в Газе;
c) договорённостями о "послевоенном урегулировании" в Газе, которые могут быть нарушены любой из сторон;
d) объявлением о постоянном прекращении огня.
- Поддержка Дональда Трампа: Президент настроен серьёзно в отношении соблюдения сторонами соглашения о прекращении огня и настаивает, что переговоры во время временного прекращения огня, если они завершатся успешным соглашением, приведут к окончательному урегулированию конфликта.
- Освобождение палестинских заключенных: В обмен на освобождение 10 живых израильских заложников, в соответствии с условиями первой фазы соглашения от 19 января 2025 года, Израиль освободит 125 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 1111 задержанных палестинцев из Газы после 7 октября 2023 года. В обмен на возвращение тел 18 израильских заложников Израиль передаст тела 180 погибших палестинцев. Половина обменов - в день первый, другая половина - в день седьмой.
- Статус заложников и заключенных: на десятый день ХАМАС предоставит полную информацию (доказательства жизни и медицинский отчет или подтверждение смерти) о каждом из оставшихся заложников. В обмен Израиль предоставит полную информацию о палестинских заключенных из Сектора Газа, задержанных после 7 октября, и количество погибших палестинцев, чьи тела хранятся в Израиле. ХАМАС обязуется обеспечить здоровье, благополучие и безопасность заложников в течение режима прекращения огня.
- Освобождение остальных заложников после договоренности: Переговоры о постоянном прекращении огня должны быть завершены в течение 60 дней. После достижения договоренности, остальные заложники (живые и погибшие) из предоставленного Израилем "списка 58", будут освобождены. Если переговоры не будут завершены в указанный срок, временное прекращение огня может быть продлено на условиях и на срок, которые согласуют стороны при условии ведения переговоров добросовестно.
- Гаранты: Медиаторы-гаранты (США, Египет, Катар) гарантируют соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней и любых согласованных продлений, гарантируют проведение серьезных переговоров по постоянному прекращению огня и приложат все усилия для достижения окончательных договоренностей.
- Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, прибудет в регион для завершения соглашения и возглавит переговоры.
- Президент США Дональд Трамп лично объявит о достижении соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты Америки и президент Трамп преданы делу обеспечения добросовестного ведения переговоров до достижения окончательного соглашения.
Мирные переговоры Израиля с ХАМАС
В январе, накануне вступления Дональда Трампа на пост президента США, Израиль и ХАМАС пришли к согласию о прекращении огня и освобождении заложников.
Впоследствии, когда ХАМАС начал медлить с обменом, Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, а 18 марта возобновил военные действия в Полосе.
На прошлой неделе стало известно, что ограничения частично отменены, и гуманитарная помощь жителям региона снова доставляется.
29 мая в Белом доме заявили, что Израиль согласился на проект мирного соглашения Стива Уиткоффа. Теперь решение ожидается от ХАМАС.
Добавим, что сначала Израиль отклонил предложенный новый вариант мирного соглашения.
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