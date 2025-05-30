Мирное соглашение США по Сектору Газа: обнародован полный текст документа

В сети обнародован полный текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Секторе Газа. Документ содержит четкий график обмена заложниками и заключенными, а также условия дальнейших переговоров между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание обнародовало проект плана спецпредставителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа о прекращении огня в Секторе Газа и соглашения об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

Документ был передан ХАМАС для одобрения 29 мая 2025 года. Достоверность текста подтвердили два источника издания, знакомыми с ходом переговоров.

Рамочный план для переговоров по заключению соглашения о постоянном прекращении огня

Продолжительность: Прекращение огня на 60 дней. Президент Трамп гарантирует соблюдение Израилем прекращения огня в течение согласованного периода; Освобождение заложников: 10 израильских живых заложников и 18 погибших заложников из "списка 58" будут освобождены в два этапа - на первый и на седьмой дни. Половина (5 живых и 9 погибших) освобождается в первый день соглашения, другая половина - на седьмой день. Гуманитарная помощь: Помощь немедленно будет поступать в Сектор Газа после согласия ХАМАС на прекращение огня и будет предоставляться в течение всего срока действия соглашения. Помощь будет предоставляться по линии ООН и общества Красный Крест. Военные действия Израиля: Все наступательные военные действия Израиля в Секторе Газа прекращаются с момента вступления в силу соглашения. Во время режима прекращения огня авиационная активность (военная и разведывательная) над Полосой будет прекращаться ежедневно на 10 часов, или на 12 часов в дни, когда осуществляется обмен заложниками и пленными. Передислокация ЦАХАЛ:



a) в день первый, после освобождения израильских заложников (5 живых и 9 погибших), передислокация в северной части Полосы Газы и в коридоре Нетзарим в соответствии со статьей 3 о гуманитарной помощи и на основе карт, которые будут согласованы;



б) в день седьмой, после освобождения заложников (5 живых и 9 погибших), передислокация в южной части Полосы Газы в соответствии со статьей 3 о гуманитарной помощи и на основе согласованных карт;

в) технические группы определят окончательные границы передислокации во время переговоров в формате "приближённого диалога".