Иран готов ограничить обогащение урана, но требует гарантий от США

Иран заявил Соединенным Штатам на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения по обогащению урана. Но он нуждается в надежных гарантиях того, что президент США Дональд Трамп не выйдет из ядерной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Иран и США намерены провести второй раунд переговоров Риме, через неделю после первого раунда переговоров в Омане. Обе стороны охарактеризовали переговоры как позитивные.

Трамп, который с февраля возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран, отказался от ядерного пакта 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока и возобновил санкции против Ирана.

За прошедшие годы Тегеран, как говорится в материале Reuters, неуклонно переступал границы соглашения 2015 года по своей ядерной программе.

Тегеран подошел к переговорам осторожно, скептически относясь к тому, что они могут привести к соглашению, и с подозрением относясь к Трампу, который неоднократно угрожал бомбардировкой Ирана, если тот не прекратит свою программу ускоренного обогащения урана.