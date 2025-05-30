ХАМАС не спешит с ответом: прекращение огня в Газе под вопросом
ХАМАС все еще изучает предложение спецпредставитель Трампа Стива Уиткоффа о временном прекращении огня в Газе. Однако оно не отвечает требованием группировки.
Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Бассем Наим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По его словам, предложение Уиткоффа по сделке сделке с заложниками "не отвечает ни одному из требований нашего народа". При этом он заявил, что руководство его группировки все еще изучает документ.
Наим добавил, что предложение США, которое было одобрено Израилем до того, как было направлено ХАМАС, по сутки означает "увековечение оккупации и продолжение убийство и голода - даже в период временного перемирия".
Что предшествовало
Напомним, накануне инаугуруации президента США Дональда Трампа, в январе, между Израилем и ХАМАС была достигнута сделка о прекращении огня и освобождении заложников.
Вскоре, когда ХАМАС начал задерживать обмен, Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу, а после, 18 марта, возобновил боевые действия. Однако на прошлой неделе стало известно, что страна частично сняла блокаду и помощь вновь поставляется.
Также мы писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил Уиткофф. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа.
"Израиль подписал это предложение до того, как оно было направлено ХАМАСу. Я также могу подтвердить, что дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в Газе состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой", - говорит Левитт.
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