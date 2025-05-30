ХАМАС не спешит с ответом: прекращение огня в Газе под вопросом

ХАМАС все еще изучает предложение спецпредставитель Трампа Стива Уиткоффа о временном прекращении огня в Газе. Однако оно не отвечает требованием группировки.

Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Бассем Наим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Наим добавил, что предложение США, которое было одобрено Израилем до того, как было направлено ХАМАС, по сутки означает "увековечение оккупации и продолжение убийство и голода - даже в период временного перемирия".

По его словам, предложение Уиткоффа по сделке сделке с заложниками "не отвечает ни одному из требований нашего народа". При этом он заявил, что руководство его группировки все еще изучает документ.

Что предшествовало

Напомним, накануне инаугуруации президента США Дональда Трампа, в январе, между Израилем и ХАМАС была достигнута сделка о прекращении огня и освобождении заложников.

Вскоре, когда ХАМАС начал задерживать обмен, Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу, а после, 18 марта, возобновил боевые действия. Однако на прошлой неделе стало известно, что страна частично сняла блокаду и помощь вновь поставляется.

Также мы писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил Уиткофф. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа.

"Израиль подписал это предложение до того, как оно было направлено ХАМАСу. Я также могу подтвердить, что дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в Газе состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой", - говорит Левитт.

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