В Украине еще две области переходят на графики отключения света

Из-за массированных российских ударов по энергообъектам в Украине еще в двух областях вводят графики стабилизационного и аварийного отключения света. Речь идет о Донецкой и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина .

Донецкая область

Отмечается, что в регионе переход на стабилизационные отключения в результате вражеских обстрелов осуществляется по распоряжению ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В ДТЭК добавили, что в регионе энергетики продолжают восстановительные работы.

Узнать, какие именно будут графики в разных населенных пунктах по адресам в Донецкой области можно на сайте ДТЭК по этой ссылке.

Полтавская область

В регионе используются графики аварийного отключения электроэнергии.

Как рассказал начальник ОВА, в результате ночной массовой атаки по энергетической системе страны есть дефицит объема генерирующих мощностей.

"В области развернуты "Пункты несокрушимости", там при необходимости можно зарядить свои гаджеты и быть на связи", - отметил чиновник.

В администрации также проинформировали, что по состоянию на сейчас в Полтавской области без электроэнергии более 154 тысяч бытовых потребителей и почти 9,5 тысячи юридических.

Отключение света в Украине из-за обстрелов

Напомним, ранее днем "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

Добавим, что 29 марта в Харькове обновили графики отключений света, которые будут действовать с 1 по 7 апреля.

Также сообщалось, что российские захватчики в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 56 беспилотников и 29 ракет врага.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. По его словам, из-за российской атаки Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии.