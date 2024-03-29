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Шмыгаль об атаке на энергообъекты: ситуация непростая, удар сильно повредил оборудование

Украина, Пятница 29 марта 2024 18:17
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Шмыгаль об атаке на энергообъекты: ситуация непростая, удар сильно повредил оборудование Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-дронную атаку против Украины. Из-за этого в ряде регионов появились проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Главная цель атаки - снова наша энергетика. Удар выдержали. Энергосистема целостная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, из-за российской атаки, Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы, чтобы система работала стабильно.

"Сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. Снова атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения", - подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что сейчас очень важно для всех уменьшить потребление электроэнергии.

"Это касается особенно вечерних часов. Все службы работают для преодоления последствий. Энергетики работают 24/7. Удалось уже восстановить часть объектов, которые были повреждены во время атаки на прошлой неделе", - добавил он.

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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