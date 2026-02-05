Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясение
Поздно вечером среды, 4 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).
В какое время и где именно произошло землетрясение
Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 04 февраля 2026 года было зарегистрировано в 23:44:36 по киевскому времени.
Отмечается, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - уточнили специалисты Главного центра специального контроля.
Координаты источника подземных толчков:
- 48,49 с.ш. (широта);
- 27,43 в.д. (долгота).
Параметры зафиксированного 4 февраля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)
Речь идет об участке в Днестровском районе Черновицкой области - в пределах Сокирянской территориальной громады.
Источник землетрясения, произошедшего 4 февраля (карта: gcsk.gov.ua)
Стоит отметить, что эта локация расположена совсем недалеко от границы Украины с Молдовой.
Месторасположение источника землетрясения на границе (карта: gcsk.gov.ua)
Сколько землетрясений произошло в Украине с начала года
Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже пять землетрясений:
- 11 января - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера);
- 19 января - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера);
- 20 января - в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера);
- 2 февраля - с Азовского моря, в районе полуострова Крым (магнитудой 5,1 по шкале Рихтера);
- 4 февраля - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 1,7 по шкале Рихтера).
Итак, как видим, в Сокирянской территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не впервые.
"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - призвали граждан в ГЦСК.
Между тем специалисты предупреждают: в Украине сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения в Крыму.
Так, сейсмологи ожидают повторения мощных толчков интенсивностью до 7 баллов уже к 2027 году.
