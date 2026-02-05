Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясение

Поздно вечером среды, 4 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

В какое время и где именно произошло землетрясение

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 04 февраля 2026 года было зарегистрировано в 23:44:36 по киевскому времени.

Отмечается, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - уточнили специалисты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

48,49 с.ш. (широта);

27,43 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 4 февраля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке в Днестровском районе Черновицкой области - в пределах Сокирянской территориальной громады.

Источник землетрясения, произошедшего 4 февраля (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена совсем недалеко от границы Украины с Молдовой.

Месторасположение источника землетрясения на границе (карта: gcsk.gov.ua)

Сколько землетрясений произошло в Украине с начала года

Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже пять землетрясений:

11 января - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера);

- с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера); 19 января - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера);

- с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера); 20 января - в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера);

- в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера); 2 февраля - с Азовского моря, в районе полуострова Крым (магнитудой 5,1 по шкале Рихтера);

- с Азовского моря, в районе полуострова Крым (магнитудой 5,1 по шкале Рихтера); 4 февраля - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 1,7 по шкале Рихтера).

Итак, как видим, в Сокирянской территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не впервые.

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - призвали граждан в ГЦСК.