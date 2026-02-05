ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясение

Четверг 05 февраля 2026 15:44
UA EN RU
Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясение В Черновицкой области Украины зафиксировали подземные толчки (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Поздно вечером среды, 4 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Читайте также: Разрушительные землетрясения в Украине - реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН

В какое время и где именно произошло землетрясение

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 04 февраля 2026 года было зарегистрировано в 23:44:36 по киевскому времени.

Отмечается, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - уточнили специалисты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков:

  • 48,49 с.ш. (широта);
  • 27,43 в.д. (долгота).

Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясениеПараметры зафиксированного 4 февраля землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Речь идет об участке в Днестровском районе Черновицкой области - в пределах Сокирянской территориальной громады.

Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясениеИсточник землетрясения, произошедшего 4 февраля (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена совсем недалеко от границы Украины с Молдовой.

Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясениеМесторасположение источника землетрясения на границе (карта: gcsk.gov.ua)

Сколько землетрясений произошло в Украине с начала года

Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже пять землетрясений:

  • 11 января - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера);
  • 19 января - с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,5 по шкале Рихтера);
  • 20 января - в районе города Мукачево, Закарпатской области (магнитудой 2,4 по шкале Рихтера);
  • 2 февраля - с Азовского моря, в районе полуострова Крым (магнитудой 5,1 по шкале Рихтера);
  • 4 февраля - с территории Черновицкой области, Днестровского района, Сокирянской ТГ (магнитудой 1,7 по шкале Рихтера).

Итак, как видим, в Сокирянской территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не впервые.

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - призвали граждан в ГЦСК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предыдущее землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".

Между тем специалисты предупреждают: в Украине сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения в Крыму.

Так, сейсмологи ожидают повторения мощных толчков интенсивностью до 7 баллов уже к 2027 году.

Читайте также, может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Днестр Черновицкая область сейсмолог Землетрясение
Новости
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ