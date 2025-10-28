"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский

Украинские военные уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго" и "Рута", в ближайшее время будут и новые удары по вражеским целям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.