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"Часы тикают": Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине

Вторник 06 февраля 2024 21:06
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"Часы тикают": Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее поддержать законопроект о поддержке Украины и отправить его ему на подпись.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

"Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть абсолютно четким: американский народ узнает, почему он будет провален", - сказал он.

Байден подчеркнул, что в случае, если Конгресс не поддержит законопроект, все избиратели в США будут знать, что именно в тот момент, когда власти собирались обезопасить границу и профинансировать поддержку Украины, Дональд Трамп и республиканцы сказали "нет".

"Потому что они боятся Трампа. Боятся Трампа. Каждый день до ноября американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена, - это Трамп и его друзья-республиканцы из "Мага". Пришло время для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества и дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-нибудь другого", - сказал он.

В то же время, американский лидер заявил, что без новой помощи для Украины у Киева становится меньше оружия для защиты от российского вторжения.

"Часы тикают", - сказал Байден.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались законопроект о помощи Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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