Сенат США провалил законопроект о помощи Украине и реформе границ

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) на голосовании заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против".

В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ.

Отметим, что нынешнее провальное голосование по законопроекту прогнозировали еще вчера, поскольку его отказались поддерживать республиканцы.

Добавим, что президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

Напомним, ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

Вопрос продолжения помощи Украине от США

В конце октября 2023 года Байден обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна была получить более 60 млрд долларов.

Кроме помощи Украине, запрос также предусматривал пакет поддержки Израиля, развитие военно-промышленного комплекса США, укрепление безопасности Индо-Тихоокеанского региона, гуманитарную помощь, финансирование развивающихся стран для создания альтернативы программам Китая, укрепление безопасности на южной границе США.

Однако запрос Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, а именно так называемых "трампистов" в Палате представителей США. Спикер Палаты Майк Джонсон прямо заявлял, что не поставит на рассмотрение запрос Байдена, поскольку республиканцы хотят, чтобы Байден урегулировал ситуацию на границе с Мексикой.

Для решения этого вопроса в США были инициированы переговоры между Белым домом, демократами и республиканцами, чтобы создать двухпартийное соглашение, включающее решение вопроса границы, а также разблокирование запроса Байдена.

В эти выходные сенаторы, принимавшие участие в разработке соглашения, представили его общественности. Однако соглашение получило шквал критики в Палате представителей. Там заявили, что не будут его рассматривать.

Вчера Байден призвал Конгресс как можно скорее принять решение о финансировании поддержки Украины и направить соответствующий законопроект на стол. Байден также обвинил Дональда Трампа в создании препятствий для одобрения соглашения о границе с Мексикой.

После этого лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие чиновники заявили, что Сенату нужно отойти от вопроса границы и отдельно рассмотреть финансирование Израиля, Украины и Тайваня.