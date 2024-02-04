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У Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины

Воскресенье 04 февраля 2024 05:45
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У Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена раскритиковали намерение Палаты представителей отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от программы поддержки Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Американская чиновница назвала такую инициативу "циничным политическим маневром" законодателей от Республиканской партии в Палате представителей.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающей безопасность нашей границы и обеспечивающей поддержку народу Украины и Израиля. В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр", - говорится в ее заявлении.

Представительница Белого дома отметила, что "безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой".

Жан-Пьер подчеркнула, что администрация "решительно выступает против этой выходки", которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от российской агрессии и отказывает в предоставлении гуманитарной помощи палестинцам.

"Вместо этого республиканцы Палаты представителей должны работать двухпартийно, как это делают администрация и Сенат, над этими неотложными вопросами национальной безопасности", - заявила она.

Что предшествовало

Ранее, 3 февраля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о том, что на следующей неделе Палата проголосует по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд долларов. И это предложение в скором времени обнародует Сенат "после длительных переговоров".

По его словам, сейчас у Штатов нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Затем демократы и республиканцы начали переговоры по новому соглашению относительно границы. Недавно Сенат и Конгресс согласовали текст такого соглашения. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал такой проект "мертворожденным", таким образом намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.

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