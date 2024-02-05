Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине: сколько денег хотят выделить

В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сената США и пресс-службу Белого дома.

Согласно тексту законопроекта, общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будет направлено на замещение складов в самих Штатах, и около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.

Кроме того, 14,8 млрд долларов предусмотрены на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, еще 7,85 млрд - на прямую бюджетную поддержку Украины, и 1,58 млрд долларов - на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Голосование назначено на 7 февраля в Сенате.

В законе также предусмотрена гуманитарная помощь жителям Сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины в размере 10 млрд долларов.

Президент США в специальном обращении призвал принять новый законопроект и пообещал в случае принятия подписать его в кратчайшие сроки.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление (диктатора РФ Владимира – ред.) Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут", - заявил Байден.

Задержка с финансированием помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.