Взаємодію ЦВК та НАЗК на виборах координуватиме спеціальна робоча група

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Робоча група слідкуватиме за тим, щоб дії двох органів не дублювалися

Взаємодію Центральної виборчої комісії (ЦВК) з Національним агентством з запобігання корупції (НАЗК) під час виборів президента України у березні буде координувати спеціальна робоча група. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла завідувач відділу контролю за використанням коштів секретаріату ЦВК Наталія Вадімова.

За її словами, функції НАЗК та ЦВК можуть пересікатись у частині контролю та перевірок законності формування виборчих фондів кандидатів на пост президента України.

"По кожній позиції потрібно буде проаналізувати формування виборчого фонду на предмет законності здійснення такої операції… Хочу зазначити, що незважаючи на те, що законом виписано по-різному повноваження НАЗК стосовно контролю і повноваження ЦВК. Якщо поглиблено вивчити це питання, то в більшій частині ці повноваження співпадають. Тобто з одних і тих самих питань будуть діяти два органи", - повідомила Вадімова

Вона зазначила, робоча група слідкуватиме за тим, щоб дії двох органів не дублювались.

"Вони пересікаються. І для того, щоб вийти на певний робочий момент, ми передбачили створення робочої групи, яка буде забезпечувати взаємодію двох органів. Так, щоб не було таких випадків, наприклад, щоб з одного і того ж питання до одного органу звертаються два органи контролю. Звичайно, буде звертатись лише один але інформація буде як у нас, так і у агентства з питань запобігання корупції", - додала вона.

За її словами, ЦВК налагоджує взаємодію із НАЗК з минулого року.

"До цих питань ми підійшли завчасно. Починаючи з початку минулого року ми почали вивчати, яким чином врегулювати наші взаємовідносини з НАЗК. Ми проаналізували кожну позицію і дійшли згоди щодо напрямів контролю як зі сторони НАЗК, так і з боку ЦВК. Єдине питання в тому, що законодавець у 2015 році розширив коло обмежень щодо осіб, які не мають права здійснювати внести. Але з цього питання вже є практичний досвід у НАЗК. З іншої сторони, ми розуміємо від кого ми повинні отримувати додаткову інформацію для того, щоб проаналізувати по кожній позиції, по кожному обмеженню. Звичайно, для нас це більше функцій, але я думаю, що все буде проаналізовано", - додала Вадімова.

РБК-Україна писало,після перевірки Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) кандидати на пост президента України внесли уточнення та виправили помилки у деклараціях.

Нагадаємо, ЦВК у ході засідання 16 січня 2019 року вирішила надати дозвіл ще чотирьом громадським організаціям мати спостерігачів на виборах-2019.