Кандидати у президенти виправили помилки у деклараціях після перевірки НАЗК

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Помилки та неточності були виявлені в усіх перевірених деклараціях

Після перевірки Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) кандидати на пост президента України внесли уточнення та виправили помилки у деклараціях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, щодо кандидатів була проведена спеціальна перевірка відомостей.

"Спеціальна перевірка відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів на пост президента України Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та Андрія Садового була проведена за наявною в НАЗК інформацією та 10 базами даних", - сказано у повідомленні.

Так, у Департаменті перевірки декларацій НАЗК повідомили, що помилки та неточності були виявлені в усіх перевірених деклараціях.

"За результатами перевірки встановлені помилки та неточності, допущені кандидатами. Станом на 10.01.2019 Каплін С.М., Наливайченко В.О., Скоцик В.Є., Садовий А.І. подали виправлені декларації", - додали в агентстві.

Так, відповідно до частини другої статті 50 закону "Про вибори президента України" помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост глави держави.

"НАЗК вперше залучено до виборів президента Україні в частині перевірки декларацій кандидатів. За погодженням з Центральною виборчою комісією, враховуючи стислі терміни, НАЗК перевіряє відомості упродовж трьох календарних днів за процедурою спеціальної перевірки декларацій претендентів на ТОП-посади", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) повідомив про перші факти незаконної агітації на виборах президента України. У Києві та інших регіонах України розміщені білборди з агітацією на користь Сергія Капліна та Андрія Садового, які не мають вихідних даних (відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформація про осіб, відповідальних за випуск, замовники відповідних матеріалів).

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія України 8 січня 2019 року зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти.

Додамо, ЦВК відмовилася реєструвати правозахисника з Броварів Володимира Ратуша кандидатом на пост президента.