Взаимодействие ЦИК и НАПК на выборах будет координировать специальная рабочая группа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Рабочая группа будет следить за тем, чтобы действия двух органов не дублировались

Взаимодействие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) во время выборов президента Украины в марте будет координировать специальная рабочая группа. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заведующий отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова.

По ее словам, функции НАПК и ЦИК могут пересекаться в части контроля и проверок законности формирования избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины.

"По каждой позиции нужно будет проанализировать формирования избирательного фонда на предмет законности осуществления такой операции... Хочу отметить, что несмотря на то, что законом прописано по-разному полномочия НАПК относительно контроля и полномочия ЦИК. Если углубленно изучить этот вопрос, то в большей части эти полномочия совпадают. То есть из одних и тех же вопросов будут действовать два органы", - сообщила Вадимова

Она отметила, рабочая группа будет следить за тем, чтобы действия двух органов не дублировались.

"Они пересекаются. И для того, чтобы выйти на определенный рабочий момент, мы предусмотрели создание рабочей группы, которая будет обеспечивать взаимодействие двух органов. Так, чтобы не было таких случаев, например, чтобы по одному и тому же вопросу к одному органу обращаются два органы контроля. Конечно, будет обращаться только один но информация будет как у нас, так и у агентства по вопросам предотвращения коррупции", - добавила она.

По ее словам, ЦИК налаживает взаимодействие с НАПК с прошлого года.

"К этим вопросам мы подошли заблаговременно. Начиная с начала прошлого года мы начали изучать, каким образом урегулировать наши взаимоотношения с НАПК. Мы проанализировали каждую позицию и пришли к согласию относительно направлений контроля как со стороны НАПК, так и со стороны ЦИК. Единственный вопрос в том, что законодатель в 2015 году расширил круг ограничений относительно лиц, которые не имеют права осуществлять внести. Но по этому вопросу уже есть практический опыт в НАПК. С другой стороны, мы понимаем от кого мы должны получать дополнительную информацию для того, чтобы проанализировать по каждой позиции, по каждому ограничению. Конечно, для нас это больше функций, но я думаю, что все будет проанализировано", - добавила Вадімова.

РБК-Украина писало,после проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) кандидаты на пост президента Украины внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях.

Напомним, ЦИК в ходе заседания 16 января 2019 года решила предоставить разрешение еще четырем общественным организациям иметь наблюдателей на выборах-2019.