Вибори-2019: ЦВК зареєструвала спостерігачів від ще чотирьох громадських організацій

Фото: ЦВК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі ЦВК вже зареєструвала спостерігачів від 29 громадських організацій

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сьогодні, 16 січня 2019 року, у ході засідання вирішила надати дозвіл ще чотирьом громадським організаціям мати спостерігачів на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.

Як повідомляється, розглянувши відповідні клопотання, ЦВК надала дозвіл громадським організаціям "Адвокат "Правозахисна група", "Національна громадська безпека", "Національний моніторинг", "Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії" мати офіційних спостерігачів під час виборів президента 31 березня 2019 року.

"Станом на 16 січня 2019 року комісія надала дозвіл 29 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 15 січня, ЦВК зареєструвала трьох кандидатів в президенти: нардепа Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка та нардепа Віталія Купрія.

Таким чином, наразі ЦВК вже зареєструвала 8 кандидатів в президенти. Окрім Мураєва, Гриценка та Купрія, кандидатами у президенти офіційно є Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик та Андрій Садовий.