ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вибори-2019: ЦВК зареєструвала спостерігачів від ще чотирьох громадських організацій

Новини » Вибори 2019    16.01.2019 - 17:10
Вибори-2019: ЦВК зареєструвала спостерігачів від ще чотирьох громадських організацій
Фото: ЦВК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі ЦВК вже зареєструвала спостерігачів від 29 громадських організацій

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сьогодні, 16 січня 2019 року, у ході засідання вирішила надати дозвіл ще чотирьом громадським організаціям мати спостерігачів на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.

Як повідомляється, розглянувши відповідні клопотання, ЦВК надала дозвіл громадським організаціям "Адвокат "Правозахисна група", "Національна громадська безпека", "Національний моніторинг", "Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії" мати офіційних спостерігачів під час виборів президента 31 березня 2019 року.

"Станом на 16 січня 2019 року комісія надала дозвіл 29 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 15 січня, ЦВК зареєструвала трьох кандидатів в президенти: нардепа Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка та нардепа Віталія Купрія.

Таким чином, наразі ЦВК вже зареєструвала 8 кандидатів в президенти. Окрім Мураєва, Гриценка та Купрія, кандидатами у президенти офіційно є Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик та Андрій Садовий.

Поліція вже зафіксувала 47 порушень виборчого законодавства В Facebook посилять публікацію політичної реклами до виборів в Україні
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіявыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся