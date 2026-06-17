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"Совсем другая лига": Федоров анонсировал украинскую баллистику для нанесения ударов по России

01:12 17.06.2026 Ср
2 мин
Глава Минобороны подтвердил разработку мощного оружия
aimg Екатерина Коваль
"Совсем другая лига": Федоров анонсировал украинскую баллистику для нанесения ударов по России Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Getty Images)
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Украина разрабатывает собственную баллистическую ракету, которая будет наносить удары по территории России. Это кардинально изменит статус Украины в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Михаила Федорова телеканалу ТСН.

Что сказал Федоров

Министр подтвердил: украинская баллистическая ракета появится и будет наносить удары по России. Деталей он не раскрывал.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", - заявил он.

Федоров объяснил, почему не говорит больше: не хочет завышать ожидания и не хочет подсказывать что-то врагу.

&quot;Совсем другая лига&quot;: Федоров анонсировал украинскую баллистику для нанесения ударов по России

Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины

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Вместо этого он сослался на президента.

"Я здесь могу лишь процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика - будет, и она будет наносить удары по России", - сказал министр.

Заявление Федорова прозвучало на фоне реальных разработок. Украинская компания Fire Point полностью завершила работу над антибаллистической ракетой FP-7.x - она уже прошла испытания. Ранее основатель компании Штиллерман заявлял, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 станут аналогами американских ATACMS, но вдвое дешевле.

Собственные разработки особенно важны ввиду дефицита зарубежных ракет. Военно-воздушные силы сообщали о критической нехватке боеприпасов для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T; в некоторых подразделениях боекомплект почти исчерпан, а представителям ВВС приходится выпрашивать по 5-10 ракет.

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