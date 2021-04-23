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Виведення військ з Афганістану: США хочуть розмістити в регіоні авіаносець

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 17:15
Виведення військ з Афганістану: США хочуть розмістити в регіоні авіаносець Фото: США розмістять авіаносець для виведення військ з Афганістану (dvidshub.net.by/Chris.Brown)
Автор: Инна Собора

Військове командування США запитує схвалення Пентагону, щоб розмістити авіаносець в регіоні на час виведення своїх військ з Афганістану. Як відомо, у країни немає виходу до моря.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами офіційного джерела, авіаносець США в регіоні повинен допомогти захистити війська під час їх виведення з Афганістану в найближчі місяці.

Збройні сили США часто використовують авіаносці або інші військові кораблі для захисту військовослужбовців під час відповідальних операцій, таких як виведення військ.

Авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" в даний час знаходиться на Близькому Сході.

Минулого року США розмістили авіаносець біля берегів Сомалі на час виведення військ з країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден хоче вивести війська з Афганістану до 11 вересня, Британія може вивести своїх військових слідом за американцями.

Як писало РБК-Україна, Байден заявив, що "пора покласти край найтривалішій війні Америки".

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