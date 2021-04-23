Виведення військ з Афганістану: США хочуть розмістити в регіоні авіаносець

Військове командування США запитує схвалення Пентагону, щоб розмістити авіаносець в регіоні на час виведення своїх військ з Афганістану . Як відомо, у країни немає виходу до моря.

За словами офіційного джерела, авіаносець США в регіоні повинен допомогти захистити війська під час їх виведення з Афганістану в найближчі місяці.

Збройні сили США часто використовують авіаносці або інші військові кораблі для захисту військовослужбовців під час відповідальних операцій, таких як виведення військ.

Авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" в даний час знаходиться на Близькому Сході.

Минулого року США розмістили авіаносець біля берегів Сомалі на час виведення військ з країни.