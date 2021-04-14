Британія має намір вивести війська з Афганістану слідом за США, - The Times

Великобританія майже повністю виведе війська з Афганістану. Про повне виведення військ до 11 вересня раніше заявили Сполучені Штати Америки .

Про це пише газета The Times з посиланням на свої джерела.

Видання підкреслює, що британським військовослужбовцям в Афганістані доведеться важко без американської підтримки, тому що вони спираються на бази та інфраструктуру США.

Очікується, що Лондон може передати уряду Афганістану контроль над академією у Кабулі, де британські військові тренують афганських солдатів.

Також зазначено, що зараз в Афганістані залишаються 750 британських солдатів. Більшість з них знаходяться у Кабулі, в тому числі займаються охороною VIP-персон.

Видання підкреслює, що британські збройні сили перемикають свою увагу на контртерористичні місії в Африці та інших регіонах.