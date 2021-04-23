Вывод войск из Афганистана: США хотят разместить в регионе авианосец

Военное командование США запрашивает одобрение Пентагона, чтобы разместить авианосец в регионе на время вывода своих войск из Афганистана . Как известно, у страны нет выхода к морю.

По словам официального источника, авианосец США в регионе должен помочь защитить войска во время их вывода из Афганистана в ближайшие месяцы.

Вооруженные силы США часто используют авианосцы или другие военные корабли для защиты военнослужащих во время ответственных операций, таких как вывод войск.

Авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" в настоящее время находится на Ближнем Востоке.

В прошлом году США разместили авианосец у берегов Сомали на время вывода войск из страны.