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Вывод войск из Афганистана: США хотят разместить в регионе авианосец

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 17:15
Вывод войск из Афганистана: США хотят разместить в регионе авианосец Фото: США разместят авианосец для вывода войск из Афганистана (dvidshub.net.by/Chris.Brown)
Автор: Инна Собора

Военное командование США запрашивает одобрение Пентагона, чтобы разместить авианосец в регионе на время вывода своих войск из Афганистана. Как известно, у страны нет выхода к морю.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам официального источника, авианосец США в регионе должен помочь защитить войска во время их вывода из Афганистана в ближайшие месяцы.

Вооруженные силы США часто используют авианосцы или другие военные корабли для защиты военнослужащих во время ответственных операций, таких как вывод войск.

Авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" в настоящее время находится на Ближнем Востоке.

В прошлом году США разместили авианосец у берегов Сомали на время вывода войск из страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден хочет вывести войска из Афганистана до 11 сентября, Британия может вывести своих военных вслед за американцами.

Как писало РБК-Украина, Байден заявил, что "пора положить конец самой продолжительной войне Америки".

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