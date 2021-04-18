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У США розповіли, які американські військові залишаться в Афганістані

Новость на русском → Афганістан, Неділя 18 квітня 2021 23:45
У США розповіли, які американські військові залишаться в Афганістані Фото: військові США "підуть з Афганістану до 11 вересня (pexels/@chaikong2511)
Автор: Даша Харченко

До 11 вересня США виведуть з Афганістану своїх військових. Залишаться тільки ті, хто необхідний для охорони американського посольства в Кабулі.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

За його словами, США в Афганістані досягли мети, поставленої на початку військової операції.

"Вона полягала в тому, щоб розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. Ми завдали удару по "Аль-Каїді", ми вбили бен Ладена — і зробили це ще десять років тому... З тих пір різні завдання в цій війні змінювалися і змінювалися, але що стосується основоположних цілей в цьому конфлікті - ми їх досягли. Тому президент Байден вирішив, що пора покласти цьому край", - сказав Салліван.

Таким чином, військова присутність США в Афганістані збережеться тільки для охорони посольства.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Глава Білого дому звернувся до лідерів інших держав, включаючи РФ, Китай, Індію і Пакистан, робити більше для підтримки цієї країни. Байден уточнив, що війська США і союзників по НАТО покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року.

Також країни-учасниці НАТО прийняли рішення про початок виведення військ з Афганістану. Такий крок члени альянсу роблять слідом за Сполученими Штатами.

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