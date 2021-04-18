У США розповіли, які американські військові залишаться в Афганістані
До 11 вересня США виведуть з Афганістану своїх військових. Залишаться тільки ті, хто необхідний для охорони американського посольства в Кабулі.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.
За його словами, США в Афганістані досягли мети, поставленої на початку військової операції.
"Вона полягала в тому, щоб розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. Ми завдали удару по "Аль-Каїді", ми вбили бен Ладена — і зробили це ще десять років тому... З тих пір різні завдання в цій війні змінювалися і змінювалися, але що стосується основоположних цілей в цьому конфлікті - ми їх досягли. Тому президент Байден вирішив, що пора покласти цьому край", - сказав Салліван.
Таким чином, військова присутність США в Афганістані збережеться тільки для охорони посольства.
Раніше президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Глава Білого дому звернувся до лідерів інших держав, включаючи РФ, Китай, Індію і Пакистан, робити більше для підтримки цієї країни. Байден уточнив, що війська США і союзників по НАТО покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року.
Також країни-учасниці НАТО прийняли рішення про початок виведення військ з Афганістану. Такий крок члени альянсу роблять слідом за Сполученими Штатами.