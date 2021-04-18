У США розповіли, які американські військові залишаться в Афганістані

До 11 вересня США виведуть з Афганістану своїх військових . Залишаться тільки ті, хто необхідний для охорони американського посольства в Кабулі.

За його словами, США в Афганістані досягли мети, поставленої на початку військової операції.

"Вона полягала в тому, щоб розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. Ми завдали удару по "Аль-Каїді", ми вбили бен Ладена — і зробили це ще десять років тому... З тих пір різні завдання в цій війні змінювалися і змінювалися, але що стосується основоположних цілей в цьому конфлікті - ми їх досягли. Тому президент Байден вирішив, що пора покласти цьому край", - сказав Салліван.

Таким чином, військова присутність США в Афганістані збережеться тільки для охорони посольства.