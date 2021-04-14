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Байден про Афганістан: час покласти край найтривалішій війні США

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 17:26
Байден про Афганістан: час покласти край найтривалішій війні США Фото: президент США Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден сьогодні виступить із заявою про виведення американських військ з Афганістану. Зокрема, він скаже про те, що настав час покласти край цій війні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на промову Байдена, уривки якої поширює Білий дім.

"Час покласти край найтривалішій війні Америки... Атаки 11 вересня (2001 року, - ред.) не можуть виправдовувати присутності американських військ в Афганістані", - йдеться у промові Байдена.

Він також заявить про те, що буде останнім американським президентом, за якого війська США будуть присутні в цій країні.

"Я вже четвертий американський президент, який керує присутністю американських військ в Афганістані. Були два республіканця. Два демократа. Я не передам цю відповідальність п'ятому", - йдеться в його промові.

При цьому очікується, що США збереже дипломатичну і гуманітарну присутність, а також виступлять на підтримку мирних переговорів між афганським урядом і талібами.

"Після тісних консультацій з нашими союзниками і партнерами, з нашими військовими керівниками та фахівцями в галузі розвідки, з нашими дипломатами та експертами з розвитку, а також з Конгресом і віце-президентом я прийшов до висновку, що настав час покласти кінець найтривалішій війні Америки. Час американським військам повертатися додому", - скаже Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден хоче вивести війська з Афганістану до 11 вересня, Британія може вивести своїх військових слідом за американцями.

У березні президент США наголошував, що не буде затягувати з виведенням військ.

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