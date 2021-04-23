"Північний потік-2" добудують цього року, - віце-прем'єр РФ

Російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований цього року. Точної дати введення в експлуатацію поки немає.

За його словами, точні терміни завершення проекту знає тільки оператор Nord Stream 2 AG.

"Цього року це буде, але точну дату краще самі будівельники скажуть", - відповів Новак на питання про шанси добудувати газопровід влітку.

Також повідомляється, що до цього глава комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний заявляв про те, що "Північний потік-2" добудують влітку і вже запустять перший газ.

Зазначимо, "Північний потік-2" прокачуватиме щорічно до 55 млрд кубометрів газу на рік. Україна побоюється, що запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від української ГТС для транзиту до Європи.