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"Північний потік-2" добудують цього року, - віце-прем'єр РФ

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 18:54
"Північний потік-2" добудують цього року, - віце-прем'єр РФ Фото: газопровід" Північний потік-2 " (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований цього року. Точної дати введення в експлуатацію поки немає.

Про це заявив віце-прем'єр Російської Федерації Олександр Новак, передає ТАСС.

За його словами, точні терміни завершення проекту знає тільки оператор Nord Stream 2 AG.

"Цього року це буде, але точну дату краще самі будівельники скажуть", - відповів Новак на питання про шанси добудувати газопровід влітку.

Також повідомляється, що до цього глава комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний заявляв про те, що "Північний потік-2" добудують влітку і вже запустять перший газ.

Зазначимо, "Північний потік-2" прокачуватиме щорічно до 55 млрд кубометрів газу на рік. Україна побоюється, що запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від української ГТС для транзиту до Європи.

Нагадаємо, раніше німецький Німеччини Ангела Меркель заявила, що незважаючи на протиріччя в Європі щодо проекту "Північний потік-2", Берлін давно визначився з позицією і цілком підтримує будівництво газопроводу.

При цьому у президента США Джо Байдена вважають це поганою угодою, але поки не говорять про нові санкції.

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