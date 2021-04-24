Кандидат в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО: названо причину

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок не бачить Україну в НАТО . Причиною є конфлікт на сході України.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню FAZ .

За її словами, зараз найголовніше - це посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання мінських угод. Також вона вважає, що потрібно продовжувати переговори з РФ.

"Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні", - сказала Бербок.

За її словами, послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи.

"Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - вважає вона.