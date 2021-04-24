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Кандидат в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО: названо причину

Новость на русском → Берлін, Субота 24 квітня 2021 18:40
Кандидат в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО: названо причину Фото: кандидат на посаду канцлера Німеччини Анналена Бербок (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок не бачить Україну в НАТО. Причиною є конфлікт на сході України.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню FAZ.

За її словами, зараз найголовніше - це посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання мінських угод. Також вона вважає, що потрібно продовжувати переговори з РФ.

"Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні", - сказала Бербок.

За її словами, послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи.

"Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - вважає вона.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі український лідер Володимир Зеленський піднімав тему ПДЧ і вступу до НАТО.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" Європейського союзу і НАТО.

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