ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білому домі назвали "Північний потік-2" поганий угодою, але нові санкції не коментують

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 22 квітня 2021 22:37
У Білому домі назвали "Північний потік-2" поганий угодою, але нові санкції не коментують Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Білий дім не коментує можливість введення нових санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Однак США продовжують вважати цей проєкт поганою угодою для Європи.

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Я не можу озвучити вам прогноз (про введення санкцій, - ред.), Проте ми продовжуємо вважати (цей газопровід, - ред.) поганою угодою і доносити цю позицію своїм партнерам, в тому числі європейським", - сказала Псакі.

Раніше, під час візиту нового міністра оборони США Ллойда Остіна в Берлін, глава Міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер помітила, що обсяг газу, який надходитиме по цьому газопроводу, слід пов'язати з "поведінкою Росії".

Раніше Ангела Меркель заявила, що незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський недавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Північний потік-2 Санкції
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше