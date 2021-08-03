Українці Алтухов і Янчук не вийшли на каное-двійці у фінал Олімпіади
Фото: Павло Алтухов і Дмитро Янчук (noc-ukr.org)
Українські каноїсти Павло Алтухов і Дмитро Янчук залишилися за межами фіналу в каное-двійці на Олімпійських іграх в Токіо. Вони зайняли 5-е місце в своєму заїзді і не вийшли у фінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.
У півфіналі згідно з формулою виходу у фінал потрібно було потрапляти в топ - 4 з п'яти екіпажів, але Алтухов і Янчук всю дистанцію були останніми і навіть незважаючи на фінішний спурт, вони не змогли нікого дістати.
Підсумковий час української двійки - 3:28.775.
Сьогодні, 3 серпня, в Токіо розіграють ще 24 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020. Українські спортсмени боротимуться за чотири медалі.